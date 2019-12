Allegri al Corriere della Sera: "Torno la prossima stagione"

Massimiliano Allegri si racconta al Corriere della Sera, intervistato da Mario Sconcerti. Lezioni di calcio del tecnico campione d’Italia. I suggerimenti (inascoltati) a Giampaolo e una certezza: "Torno la prossima stagione". Le sue parole: "Abbiamo seguito per vent’anni Guardiola equivocando. Guardiola raccontava solo la sua eccezione, non era un calcio per tutti. Il Barcellona storico nasce con tre grandi giocatori, Iniesta, Xavi e Messi, che pressano alti e spingono le difese avversarie dentro la loro area". Poi su Sacchi: "Quando sento Sacchi che parla di tenere il pallone e avere atteggiamenti propositivi non capisco cosa dica e mi arrabbio. Perché non dovrebbe essere propositivo giocare in verticale, perché dovrebbe esserlo fare venti passaggi di un metro?".