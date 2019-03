© foto di Pietro Lazzerini

Tuttosport di questa mattina apre in prima pagina con l'ultima idea di Marotta per il futuro della panchina interista, ovvero Max Allegri: "Colpo gobbo". L'allenatore bianconero entra clamorosamente in ballottaggio con Conte per il dopo Spalletti. L'Inter deve aspettare aprile, quando il tecnico si confronterà con Agnelli e deciderà se prolungare il contratto o cominciare una nuova avventura.