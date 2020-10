Allegri pronto a ripartire? Il QS: "Può sostituire Lampard al Chelsea"

Il QS oggi in edicola parla del futuro di Massimiliano Allegri, pronto a ripartire dopo l'anno di pausa: "Può sostituire Lampard al Chelsea", si legge sul quotidiano. Max è fermo dal maggio del 2019, restando in attesa della pista giusta. Ora Roman Abramovich lo corteggia dopo la delusione Franck Lampard. Il tecnico blues non convince e non ha convinto il patron Abramovich, che così ora pensa al grande cambio nonostante il legame affettivo che unisce i blues a Lampard.