Altri rinforzi in mediana per il Milan, Tuttosport: "Offerto Berge, Musah primo obiettivo"

Il Milan prosegue con il lavoro negli Stati Uniti e nel frattempo la dirigenza lavora ancora sul mercato. Chiuso Chukwueze, i rossoneri puntano a rinforzare ancora il centrocampo con un profilo "alla Van Bommel", viste le nuove caratteristiche inserite con Loftus-Cheek e Reijnders. Come riporta Tuttosport, nelle scorse ore ai rossoneri sarebbe stato offerto Sander Berge dello Sheffield, vecchio pallino dei rossoneri, già in orbita Milan in passato, e per cui per ora non c'è trattativa.

Ma l'obiettivo primario resta Yunus Musah del Valencio, per cui i rossoneri non vogliono spingersi oltre i 18-20 milioni. Musah piace, ma il Valencia fa muro e chiede 25 milioni. Intanto il centrocampista non si allena, ufficialmente per fastidi al ginocchio, ma preme per arrivare in rossonero e spera di servire il suo primo assist al Milan.