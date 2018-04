Ambrosini a Il Mattino: "Il Napoli non è in calo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha parlato attraverso le colonne del quotidiano Il Mattino in vista della sfida di domenica tra i rossoneri e il Napoli. "Gattuso ha saputo toccare le corde giuste dal punto di vista emotivo, e ha anche dato punti di riferimento certi alla squadra. Ma le motivazioni che animano gli azzurri non sono cosa di poco conto: sono davvero vicini a un grande sogno e si meritano di arrivare fino in fondo. Napoli in calo? Non scherzate. Anche sotto il profilo fisico la prestazione è stata molto positiva. Peraltro faceva anche molto caldo e fare quel possesso non è certo semplice se non stai bene... Magari la mancanza di brillantezza l'ho vista nella gara di andata con il Chievo, ma non certo domenica scorsa", le parole dell'ex rossonero.