© foto di Ivan Cardia

"Juventus superiore. Ma il mio Napoli può batterla". Parola di Carlo Ancelotti. Il tecnico dei partenopei, che sabato affronterà i bianconeri, ha rilasciato un'intervista a La Stampa: il titolo è il richiamo in prima pagina, all'interno Ancelotti parla del rapporto in classifica, di Ronaldo ("uno di quei campioni che conviene ascoltare") e di Allegri ("è come me: gestisce una squadra in base alla rosa").