© foto di Bonan

"Napoli sole mio". Questo il titolo dell'intervista rilasciata da Carlo Ancelotti all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Per il tecnico "Napoli è il posto giusto per restare a lungo. Sono cresciuto nella nebbia, qui la mattina mi emoziono davanti a questa fotografia... Koulibaly è tra i migliori in assoluto. La Juve non è inarrivabile", le parole in evidenza in prima pagina.