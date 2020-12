Ancora un poker per il Napoli. Il Mattino: "Tanti segnali positivi per Gattuso"

"Tanti segnali positivi per Gattuso", scrive Il Mattino nella sua edizione odierna. Poker del Napoli a Crotone, secondo consecutivo dopo quello alla Roma, e quarta vittoria su quattro in trasferta. Per guardare con ottimismo anche al match decisivo di Europa League di giovedì contro la Real Sociedad. Inoltre, terzo posto in classifica con la Juventus, a un punto dall'Inter e a sei dal Milan: tanti segnali positivi per Gattuso. Grande autorevolezza e concentrazione da parte degli azzurri.