Apertura di Tuttosport: "Juve-Napoli al Var dello sport. Non finisce più"

"Juve-Napoli non finisce più". In prima pagina Tuttosport commenta le dichiarazioni di AUrelio De Laurentiis, presidente azzurro, che ha iniziato attaccando gli arbitri. "Ci hanno rubato otto punti, lo Scudetto è nostro ma ci è stato tolto". Da Buffon a Pjanic, i bianconeri non ci stanno. "Gli altri parlano, noi sudiamo, rispettate i nostri successi".