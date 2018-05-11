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Rassegna stampa

Apertura di Tuttosport: "Juve-Napoli al Var dello sport. Non finisce più"

11.05.2018 07:08 di Andrea Losapio  Twitter:    articolo letto 10918 volte

"Juve-Napoli non finisce più". In prima pagina Tuttosport commenta le dichiarazioni di AUrelio De Laurentiis, presidente azzurro, che ha iniziato attaccando gli arbitri. "Ci hanno rubato otto punti, lo Scudetto è nostro ma ci è stato tolto". Da Buffon a Pjanic, i bianconeri non ci stanno. "Gli altri parlano, noi sudiamo, rispettate i nostri successi".
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