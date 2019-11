"Molti o pochi, noi stiamo con Balo": Massimiliano Arcidiacono commenta sulle pagine della Gazzetta dello Sport i buu razzisti nei confronti di Mario Balotelli nel corso di Verona-Brescia. L'attaccante, stufo, ha calciato il pallone in curva e l'arbitro ha sospeso la partita. Si parla di cori partiti da una quindicina di tifosi, uditi dal calciatore e anche dagli ispettori federali, della questione si occuperà il Giudice Sportivo. "L'arbitro stavolta ha sospeso la partita e che sempre più spesso sta accadendo. Lo ha fatto Rocchi sabato per quei cori di “discriminazione territoriale” all’Olimpico, lo ha fatto Orsato per Atalanta-Fiorentina, e la Roma si scusò per gli ululati dei suoi tifosi a Vieira della Samp. Ah, dimenticavamo, qualcun altro dirà: 'Ma sono stati solo una quindicina di deficienti!'. Quindici o mille, poco ci importa. Noi staremo con Balo, anche se il buu deficiente fosse uno solo" le parole di Arcidiacono sulla Gazza.