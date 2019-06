© foto di Pierpaolo

Comincia con una brutta sconfitta la Copa America dell'Argentina, che cade in Brasile contro la Colombia, con due reti subite negli ultimi venti minuti e una scarsissima prolificità davanti. "Impossibile peggio", è il titolo d'apertura dell'edizione online di Olé, uno dei principali quotidiani sportivi argentini, che pone l'accento sul primo tempo sonnacchioso e sul fatto che solo per 15 minuti la nazionale di Scaloni è parsa in partita.