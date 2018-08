AS apre con Modric: "È il momento di rialzarsi"

L'umiltà di CR7 e una rosa pazzesca: il buongiorno della Juve. Il bilancio del mercato: la rinascita di Milano. De Laurentiis stecca, Ancelotti no. E' stata l'estate dei grandi agenti e intermediari

Arsenal, Emery: "Due sconfitte in due partite? Fa parte del processo"

Ronaldo esulta: "Felice per la prima vittoria con la maglia della Juve"

Roma, Gonalons domani a Siviglia per visite e firma con gli andalusi

Sassuolo, De Zerbi: "Marlon out a causa del transfer. Inter come la Juve"

Lazio, Inzaghi: "Non meritavamo di perdere. Calendario inclemente"

Chievo, naso rotto e sospetto trauma cranico per Sorrentino

Torino, Falque: "Per me sfidare la Roma è sempre speciale"

Lazio, Inzaghi: "Dobbiamo gestire il black-out, nuovi acquisti ok"

Inter, Asamoah sui social: "Entusiasta per la nuova stagione"

Udinese, Vutov torna definitivamente in Bulgaria

Milan, retroscena dal Portogallo: veto di Suning per Ramires

Allan: "Napoli grande squadra, abbiamo fiducia in noi stessi"

Milan, Castillejo: "Felice e fortunato per questa nuova avventura"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 agosto

Luka Modric ha mandato un messaggio al mondo del madridismo ieri, nel giorno in cui si chiudeva il mercato italiano. "È il momento di rialzarsi", ha spiegato il croato.

