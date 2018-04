AS chiede a CR7: “Da quale pianeta vieni?”

“Da quale pianeta vieni?” questo è l'interrogativo sulla prima pagina di AS a Cristiano Ronaldo autore di una doppietta nei quarti contro la Juventus con una rovesciata che si candida a essere il miglior gol dell'anno. “È stato un gol incredibile, dico grazie ai tifosi della Juventus (per gli applausi NdR)” sono le parole dell'attaccante portoghese. “Come valore è comparabile a Maradona, Messi e Pelè. - ha spiegato Buffon nel dopo gara – Incide in maniera incredibile sulle partite”.