AS e il sorteggio per le spagnole in Champions: "Roma sì, Juve no"

© foto di Lazzerini

AS di questa mattina, in vista del sorteggio di Champions League, riporta le preferenze dei tifosi spagnoli titolando: "Roma sì, Juve no". I giallorossi sono la squadra che tutti vorrebbero incontrare, mentre i bianconeri una di quelle che sia Barcellona, Real Madrid e Siviglia, vorrebbero non ritrovarsi nella doppia sfida ai quarti di finale.