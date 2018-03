As in prima pagina: "Un Minimondiale in cinque giorni"

© foto di Lazzerini

"Minimundial en cinco dias", titola stamattina As in vista dei prossimi incontri delle Nazionali. In una settimana, si legge, dieci partite fra le favorite per il Mondiale, anche se nel conteggio c'è pure Italia-Argentina di venerdì. Oltre all'amichevole degli azzurri, sono indicate anche Russia-Brasile, Olanda-Inghilterra, Germania-Spagna, Francia-Colombia, Portogallo-Olanda, Russia-Francia, Germania-Brasile, Inghilterra-Italia e Spagna-Argentina.