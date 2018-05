As non ha dubbi: "Neymar negocia con el Real Madrid"

© foto di Lazzerini

"Neymar negocia con el Madrid", titola in prima pagina As questa mattina. Nella serata di ieri il brasiliano ha assistito alla finale vinta dal PSG col Les Herbiers, ma nei giorni scorsi in patria si è riunito almeno un paio di volte con un emissario del Real Madrid. Il prezzo, si legge, si aggirerebbe sui 260 milioni di euro.