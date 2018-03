AS su Cristiano Ronaldo: "Poker e -3 da Messi"

© foto di Lazzerini

AS di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria del Real Madrid sul Girona per 6-3 titolando su Cristiano Ronaldo: "Poker e -3 da Messi". Il portoghese sale a 22 nella classifica per del Pichichi, superando Suarez fermo a 21 e avvicinando l'argentino del Barcellona a quota 25. La lotta per la classifica marcatori si riapre e CR7 dimostra di aver superato tutte le crisi di inizio campionato.