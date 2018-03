AS verso l'amichevole con l'Argentina: "Spagna all'esame Messi"

© foto di Lazzerini

AS di questa mattina apre con l'amichevole che si giocherà oggi tra la Nazionale spagnola e l'Argentina titolando: "Spagna all'esame Messi". Il crack del Barcellona ha confermato che sfiderà le Furie Rosse al Wanda Metropolitano di Madrid. Opportunità per Marco Asensio e Diego Costa, che Lopetegui manderà in campo dal primo minuto.