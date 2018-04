AS verso la sfida tra Juventus e Real: "Con la memoria a Cardiff"

© foto di Lazzerini

AS di oggi, in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Real Madrid, titola in prima pagina: "Con la memoria a Cardiff". I Blancos vogliono ripetere il grande exploit della finale, quando riuscirono a battere la squdara di Allegri per 4-1. Cristiano Ronaldo invece vuole mantenere la tradizione positiva contro la Juve: sono sette i gol segnati alla squadra italiana in cinque partite disputate.