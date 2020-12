Assist e magie. Il Messaggero: "Mkhitaryan è l'uomo della differenza per la Roma"

È Henrik Mkhitaryan, secondo Il Messaggero, l'uomo copertina della Roma nel 2020: "Fonseca - scrive il quotidiano - non rinuncia mai (o quasi) a lui, se lo gode finché gli infortuni glielo permettono. Lo dimostrano i dati: l'armeno ha giocato in questi dodici mesi 36 partite, 31 di queste da titolare (13 reti e fornendo 11 assist)". Il meglio, l'armeno, lo sta dando in questo scorcio di stagione: è già a quota sei nella classifica degli assist (migliore del campionato insieme a Mertens e Calhanoglu), mentre sono sette le marcature, e più in generale tredici le partecipazioni attive alle trentuno reti realizzate dalla Roma. Soltanto due centrocampisti nei cinque migliori campionati europei vantano almeno sei gol e sei assist all'attivo, fa notare il quotidiano: uno è lui, e l'altro è Florian Thauvin del Marsiglia.