Atalanta, Biondini su L'Eco di Bergamo: "Tutta Italia fa il tifo per te"

© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica, nel taglio basso della prima pagina, uno spazio alla sfida tra Atalanta e Sassuolo con le parole del doppio ex, Davide Biondini: "Dea in Champions? Tutta Italia fa il tifo". L'ex centrocampista che fu allenato da Gasperini al Genoa spiega: "Le motivazioni faranno la differenza".