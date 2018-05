Atalanta, Corriere di Bergamo: "Baby fenomeni contro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Baby fenomeni contro", scrive il Corriere di Bergamo nelle pagine sportive raccontando del duello a distanza tra Barrow e Cutrone nella sfida di domani col Milan. Un anno fa facevano impazzire le difese avversarie in Primavera, proprio come ora. 19 gol per Cutrone nella scorsa annata, 9 per Barrow ma con metà presenze rispetto al rivale. Il milanista è stato proposto in prima squadra in questa stagione mentre il gambiano ha vissuto ancora in Primavera con 23 gol in 18 presenze. Una macchina da gol, ora indispensabile anche per Gasperini. Ad ogni modo, la copertina potrebbe essere loro.