Atalanta, Corriere di Bergamo: "Gasperini vs Gasperini"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gasperini vs Gasperini, titola nelle pagine sportive il Corriere di Bergamo per presentare la sfida di domani dell'Atalanta contro il Genoa che il tecnico ha allenato per otto anni. Un grande pezzo d'Europa passerà proprio dal suo passato, quel Genoa che l'ha lanciato in serie A e dove ha lasciato ottimi ricordi. Una gara fondamentale per i nerazzurri per la qualificazione all'Europa League, ma che Gasperini affronterà senza gli infortunati Rizzo, Spinazzola e Palomino.