Atalanta, Corriere di Bergamo: "La fatal Verona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La fatal Verona. Aprono così le pagine sportive del Corriere di Bergamo presentando la sfida sul campo dell'Hellas, snodo importante per la caccia all'Europa League. Negli ultimi due confronti al Bentegodi è uscita sempre con i tre punti ed anche nella scorsa stagione finì 2-1 in rimonta con le reti nel finale di Siligardi e Pazzini. Per l'Atalanta sarà fondamentale, più di altre volte, portare a casa i tre punti considerando anche il calendario di Sampdoria e Milan.