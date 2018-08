Atalanta, Corriere di Bergamo: "Mercato da otto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Colpi al fotofinish, mercato da otto". Titola così nelle pagine sportive il Corriere di Bergamo che sottolinea il cambio del vento a Zingonia. Più che dagli acquisti di qualità (Rigoni, Pasalic e Zapata su tutti) per la forza di dire no alle richieste dei club avversari. Un vento che indica la trasformazione dello status dell'Atalanta - si legge - da provinciale a qualcosa di superiore, non solo di classifica e punti.