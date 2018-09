Atalanta, Corriere di Bergamo: "Senza rimpianti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Senza rimpianti, titola nelle pagine sportive il Corriere di Bergamo riportando il virgolettato usato da Gasperini alla vigilia della sfida contro il Cagliari per archiviare la delusione europea e provare a guardare avanti e riprendere la marcia in campionato dopo il poker al Frosinone ed il 3-3 con la Roma. Di fronte ci sarà il Cagliari: "È una gran squadra, l’anno scorso ci ha battuto due volte, in casa e fuori, e si è rafforzata — ha sottolineato Gasperini -, non dobbiamo essere presuntuosi, pensando di essere bravi solo noi, ci vogliono grande spirito, qualità e capacità".