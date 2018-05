Atalanta, Corriere di Bergamo: "Spunta l'idea Defrel"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Spunta l'idea Defrel", scrive il Corriere di Bergamo raccontando di un possibile arrivo in prestito con diritto di riscatto visto che la Roma ha bisogno di sfoltire la rosa, avendo troppe punte, per poi andare su esterni come Ziyech e Berardi. Defrel, che piaceva già tre anni fa, può essere il profilo giusto per l'attacco di Gasperini