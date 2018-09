Atalanta, Corriere di Bergamo titola: "Un'altra Europa"

Il Corriere di Bergamo riserva spazio all'Atalanta, dopo la prematura eliminazione in Europa League. "Un'altra Europa", il titolo del giornale che scrive come ci sia una salvezza da conquistare in fretta per poi alzare l’asticella. Il mix affidabile tra rosa, club e mister fa ben sperare in casa della Dea. Sarà necessario anche motivare il gruppo, perché i gironi di Europa League rappresentavano uno stimolo enorme.