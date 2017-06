Atalanta, Corriere di Bergamo: "Tormentone Papu"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta vuole far di tutto per non far partire Alejandro Gomez. Restando a Bergamo l'attaccante potrebbe mettere la firma su un contratto quadriennale da 2mln di euro netti a stagione, scrive quest'oggi il Corriere di Bergamo. Una cifra straordinaria per le casse nerazzurre, considerando che German Denis arrivava a poco più della metà. Il Papu però vorrebbe una nuova sfida - si legge - in un club che possa vincere qualcosa. Difficile pensare possa tornare nell'est europeo, nonostante la ricca offerta dello Zenit, ma oltre alla Lazio pare interessata anche la Roma.