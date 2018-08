Atalanta, Eco di Bergamo: "A Roma è Rigoni show. Ora a Copenaghen"

"A Roma è Rigoni show: da 1-3 a 3-3, ora a Copenaghen" è l'apertura de L'Eco di Bergamo oggi in edicola. Grande prova dell'esterno argentino che si è presentato con una clamorosa doppietta. Di Castagne l'altro gol degli orobici nel pirotecnico pareggio di ieri sera all'Olimpico di Roma. Dopodomani trasferta in Danimarca, decisiva per l'accesso alla fase a gironi di Europa League. Si riparte dallo 0-0 dell'andata a Reggio Emilia.