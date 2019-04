Atalanta-Fiorentina 2-1, La Nazione sui viola: "Game over"

"Game over" titola La Nazione oggi in edicola in riferimento al ko della Fiorentina in semfinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Sono gli orobici a staccare il pass per Roma il 15 maggio. "La squadra di Gasperini ha mostrato un impianto di gioco milgiore. Ilicic e Gomez hanno creato problemi. Decisiva una papera di Lafont".