© foto di www.imagephotoagency.it

Ad aprire il sabato di Serie A un altro big match, quello tra Fiorentina e Atalanta al Franchi, e anche in questo caso le emozioni non sono mancate. "Chiesa c'è, la Dea di più", titola il Corriere dello Sport, ponendo l'accento sul successo orobico che vale il quarto posto in solitaria in classifica. I ragazzi di Gasperini sono stati bravi a sfruttare il passo falso della Roma con il Bologna, mentre ai viola non è bastato il ritorno al gol di Federico Chiesa, che è valso solo l'illusione del primo tempo.