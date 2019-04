Atalanta-Fiorentina, Corriere Fiorentino: "Con Chiesa nel motore"

© foto di Giacomo Morini

"Con Chiesa nel motore" titola il Corriere Fiorentino oggi in edicola: "Federico è tornato ai suoi livelli. A Bergamo Montella punta sui suoi scatti. L'allenatore viola lo schiererà in attacco insieme a Muriel: per agguantare la finale saranno decisivi i loro colpi. Quasi definita la formazione: Ceccherini e Dabo confermati".