Atalanta-Fiorentina, una guerra di nervi. Il QS: "Viola a caccia di stabilità"

vedi letture

Hanno vissuto momenti migliori, sia Atalanta che Fiorentina. Quella di domani sarà una vera e propria guerra di nervi, come la descrive il QS. La Fiorentina arriva da un pareggio al 97' e ha visto l'immagine di parecchi dei del calcio quando Milenkovic ha colpito la parte inferiore della traversa, prima di segnare contro il Genoa in una partita che avrebbe reso ancora più grave la crisi, in caso di sconfitta. Dall'altra parte c'è l'Atalanta che si presenta per la prima volta con una carrozzeria un po' ammaccata, ma almeno ha dalla sua la qualificazione agli ottavi di Champions.