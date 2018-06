Atalanta, Gazzetta dello Sport: "Modello d'oro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dea modello d'oro, titola la Gazzetta dello Sport analizzando il circolo virtuoso dell'Atalanta che ha chiuso il bilancio 2017 in utile per 27mln di euro. Vedi i talenti, incassi e spendi, poi - si legge - fai il percorso contrario sapendo che l'investimento di oggi servirà domani: così i Percassi hanno fatto cessioni eccellenti, da Gagliardini a Cristante, passando per Kessie, Conti e Caldara. Oltre 140mln di cui 50 spesi per stadio e centro d'allenamento e la stessa cifra per il mercato un anno fa.