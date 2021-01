Atalanta, gol a ripetizione. Gazzetta dello Sport: "E Gomez è già un ricordo"

"E Gomez è già un ricordo", titola stamane La Gazzetta dello Sport parlando di Atalanta. Papu vanno, l’Atalanta resta: diciamo che si era già intuito contro Fiorentina e Roma, ma ieri - prima partita del dopo Gomez definitivamente ai margini - la squadra ha letto la sentenza scritta da Gian Piero Gasperini. Il fiato sospeso lo teneva chi pensava che, in assenza di Gomez, l’Atalanta avrebbe sofferto molto di più. Dire oggi che senza di lui gioca meglio sarebbe, come si suol dire, sputare nel piatto dove la squadra aveva mangiato spesso, anzi praticamente sempre, e pure bene. Gasperini non voleva questo, aveva solo chiesto al Papu, per un po’, di poter cambiare menù. Quando poi, dopo vari ordini, la portata è stata cancellata dalla lista, il tecnico è andato oltre. E ha visto - aveva previsto - che ci poteva essere comunque del buono. E la partita di ieri ha registrato all’anagrafe la nascita della nuova creatura, battezzata in nome della Dea: con il migliore dei suoi, Pessina, a onorare i compiti e le zone che sono stati di Gomez. Lo fa con altre caratteristiche e in un altro modo, ma è correndo con le sue gambe che spuntano ovunque, respirando con i suoi polmoni instancabili che la Dea continua a ribaltare il fronte del gioco in un amen, ma con più equilibrio.