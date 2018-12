© foto di Federico De Luca

La Curva dell'Atalanta nella giornata di ieri ha diramato un comunicato ufficiale per rigettare le insinuazioni di razzismo avanzate da qualcuno negli ultimi giorni in vista del match col Napoli, dopo gli episodi con Kalidou Koulibaly dell'anno scorso. Il Corriere del Mezzogiorno dedica a questo il titolo d'apertura delle sue pagine sportive: "Cori, Bergamo si ribella", si legge sul quotidiano, che parla di gara a rischio stop nel caso in cui dovessero partire cori di discriminazione razziale.