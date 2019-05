Atalanta, Corriere dello Sport: "Gasperini: si vince così"

Ampio spazio per l'Atalanta nelle pagine interne del Corriere dello Sport. Bella e vincente, la squadra orobica si sta man mano conquistando l'Europa che conta anche grazie al suo condottiero, Gian Piero Gasperini: "Si vince così" per il mago del 3-4-3, il cui schema preferito è la rimonta. Ne è arrivata un'ulteriore dimostrazione nel match contro la Lazio. L'Atalanta poi può contare sul grande affetto dei tifosi: la festa al rientro della squadra a Bergamo è una testimonianza di tutto ciò.

Il Celtic sogna l'effetto Mou: suggestione per gli scozzesi del Celtic Glasgow, che stanno addirittura pensando a Josè Mourinho per la loro panchina. Lo Special One sarebbe infatti tra i candidati principali per il ruolo di prossimo allenatore: il Celtic non si espone, rimandando ogni decisione alla fine della stagione. L'impressione, però, è che un accordo non sia fantascienza, con il portoghese che ripartirebbe da un campionato minore per tornare a vincere, dopo le ultime delusioni in sella allo United.

Insigne ci mette la firma: c'è spazio anche per la sofferta vittoria del Napoli contro il Cagliari, successo arrivato tra le polemiche. Come scrive il titolo, è Insigne a mettere il suo sigillo su un match che si era fatto molto complicato, ripreso solo nei minuti finali anche grazie a Mertens, che aveva segnato il gol del momentaneo 1-1.