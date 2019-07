Atalanta, Corriere di Bergamo: "25 milioni grazie a Mancini"

© foto di Pierpaolo Matrone

Gianluca Mancini è la priorità del mercato della Roma ed è per questo che all'Atalanta si preparano a salutarlo prima o poi. Sul Corriere di Bergamo, in prima pagina, si parla proprio del centrale nerazzurro: "Atalanta, 25 milioni grazie a Mancini e amichevoli iberica", si legge in taglio alto. Il riferimento per il test pre-campionato è alla sfida con il Getafe, nuova amichevole da giocare come emerso nella giornata di ieri.