"Per l'Atalanta a San Siro saremo almeno 30mila" titola l'edizione odierna del Corriere di Bergamo in prima pagina. "Dea in Champions, tifosi già in fibrillazione".

PARLANO PERCASSI E MASIELLO - Evidenziate anche le parole del presidente degli orobici, Antonio Percassi: "Grazie Milano, al Meazza ci faremo onore". Antonio Masiello sogna il Barcellona nella fase a gironi: "Vorrei incontrare Messi al Camp Nou".