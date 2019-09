Atalanta, Corriere di Bergamo: "Azzerare e ripartire"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Bergamo è oggi categorico a pagina 2: "Azzerare e ripartire". Questo il titolo dedicato alla squadra orobica dopo la brutta partita di ieri in Croazia, terminata con il risultato di 4 a 0 per la Dinamo Zagabria. Questa l'analisi del quotidiano: "Fare peggio era difficilmente pronosticabile. Ma l’Atalanta che esce dal Maksimir di Zagabria con quattro gol sul groppone — di cui tre nel primo tempo — può fare tesoro di questa lezione in salsa croata. Quarantacinque minuti senza tirare in porta, al netto di una conclusione centrale di Gomez, surclassati a livello di gioco, travolti dalla genialità di Dani Olmo e dalla tripletta di Mislav Orsic. Quasi a ricordare che a imborghesirsi si rischia il fracasso, come successo in Inter-Atalanta 7-1".