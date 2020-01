© foto di Mattia Verdorale

"C'è solo un Papu". Titola così il Corriere di Bergamo a pagina 8 sul fantasista dell'Atalanta, che in sua assenza perde molto dal punto di vista del gioco: "Se Gomez non gira ne risente tutta la squadra. Masiello in partenza, verso la Sampdoria o in Cina".