© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Il Corriere di Bergamo di oggi parla della possibilità che l'Atalanta possa disputare la Champions League a San Siro. "Manca il sì del Milan" si legge nel titolo in prima pagina dedicato alla questione. In effetti è proprio così: c'è il nulla osta dell'Inter, così come quello del Comune di Milano, con il sindaco Beppe Sala che annuncia la sua presenza allo stadio qualora ciò si concretizzasse. Manca ancora il via libera del Milan, cosa ancora non scontata. L'obiettivo dell'Atalanta comunque è chiaro: giocare le sfide di Champions League casalinghe a San Siro. I rossoneri hanno rinviato la loro decisione ai prossimi giorni.