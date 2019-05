Atalanta, Corriere di Bergamo: "Dal BvB al Copenaghen, chi si rivede"

© foto di Pierpaolo

"Dal Borussia al Copenaghen, chi si rivede". E' questo il titolo che troviamo in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere di Bergamo, che fa un focus sulle squadre già candidate alla Champions League e che l'Atalanta potrebbe trovare - e in qualche caso ritrovare - con la qualificazione in Champions League, da ottenere tramite un punto all'ultima giornata di campionato. Borussia Dortmund, Lione, Sarajevo, Copenaghen e non solo, tante sono le vecchie conoscenze presenti per gli orobici.