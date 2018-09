© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere di Bergamo in edicola fa il punto sulla squadra di mister Gasperini, in campo lunedì prossimo contro la SPAL per mettere da parte il ko prima della sosta contro il Cagliari. L'allenatore ieri ha ritrovato altri nazionali (Barrow, Berisha, Djimsiti) dopo De Roon, adesso avrà a disposizione tutti gli effettivi. In dubbio Toloi a causa di noie muscolari e Ilicic, che sta lentamente recuperando dall’infezione.