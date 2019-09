© foto di Pierpaolo Matrone

Una doppietta di Gomez, in mezzo le reti di Gosens e Zapata. Ed è così che l'Atalanta si libera in scioltezza del Sassuolo, andando ad espugnare il Mapei Stadium. A Reggio Emilia finisce 4-1 e l'uomo-copertina non può che essere il 'Papu', il capitano nerazzurro più in forma che mai: "Atalanta, un Papu da Champions", titola il Corriere di Bergamo. Il riferimento è ovvio: in settimana si giocherà la Champions League e la formazione di Gasperini dovrà rialzarsi anche lì dopo il brutto k.o. all'esordio sul campo della Dinamo Zagabria.