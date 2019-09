© foto di Pierpaolo Matrone

Dopo il debutto shock in Champions League, con il brutto risultato di Zagabria contro la Dinamo, per l'Atalanta è il momento di riscattarsi. Immediatamente. Per farlo bisognerà battere la Fiorentina, attesa oggi in casa. "I nerazzurri cercano di ritrovarsi", è il titolo del Corriere di Bergamo.