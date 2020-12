Atalanta, Corriere di Bergamo: "Il caso Gasp-Papu è solo congelato"

vedi letture

Il Corriere di Bergamo in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno all'Atalanta con questo titolo: "Il caso Gasp-Papu è solo congelato". Il tecnico ha convocato sia Gomez che Ilicic che dovrebbero partire titolari questa sera quando alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam basterà un pari per accedere agli ottavi. Il problema è che dopo il match c'è il rischio che l'incendio divampi in qualsiasi caso: vittoria o sconfitta. Perché è nelle migliori famiglie che ci sono i grandi screzi.