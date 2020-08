Atalanta, Corriere di Bergamo: "Il nodo degli esterni troppo affaticati o in cerca di gloria"

vedi letture

"Il nodo degli esterni troppo affaticati o in cerca di gloria". Questo il titolo che il Corriere di Bergamo dedica alla squadra di Gasperini e al futuro degli esterni ora in rosa: "Castagne quasi certamente via, il mal di pancia di Hateboer, Gosens richiesto da mezza Europa. I nerazzurri corrono ai ripari per non trovarsi sguarniti in fascia: per Vojvoda trattativa ben avviata".