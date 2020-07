Atalanta, Corriere di Bergamo: "Il Psg perde il giocatore più forte"

"Il Psg perde il giocatore più forte". Questo il titolo in prima pagina che il Corriere di Bergamo dedica all'infortunio di Mbappé che salterà la sfida coi bergamaschi: "La star del Paris Saint Germain Kylian Mbappé non giocherà contro l’Atalanta nella partita del 12 agosto, a Lisbona, per la qualificazione alla semifinale di Champions. Ma anche tra i nerazzurri le defezioni pesano. Ilicic non è tra convocati neanche stasera, per la trasferta a Parma in programma alle 19.30".